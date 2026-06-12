Como, attimi di paura in pieno centro: 26enne con un coltello in mano schiaffeggia una cameriera

Attimi di paura in pieno centro a Como. 26enne statunitense schiaffeggia una cameriera in un fast food e all’arrivo degli agenti aveva tra le mani un coltello. Il giovane è stato denunciato per percosse e porto abusivo d’armi.

È successo intorno alla mezzanotte, quando la polizia è intervenuta in via Caio Plinio in seguito a una segnalazione. Al loro arrivo i poliziotti hanno notato il 26enne poco distante dal fast food con in mano un coltello ad apertura manuale, senza blocco e con una lama di 12 centimetri. L’uomo è stato subito disarmato e portato in questura.

Stando a quanto raccontato dal responsabile del locale agli agenti intervenuti, il 26enne americano è solito fermarsi fino a tardi all’interno del fast food, spesso senza consumare un pasto o senza pagare. Questa volta la cameriera si sarebbe rifiutata di servirlo e, a quel punto, l’uomo ha reagito aggredendola e colpendola al volto con degli schiaffi.

Il 26enne, che come detto è stato denunciato, era già noto alle forze dell’ordine per resistenza a Pubblico Ufficiale, maltrattamenti in famiglia e rapina.