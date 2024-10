Arrestato dalla Polizia cantonale ticinese un tunisino residente nel Mendrisiotto, 17enne e richiedente asilo. Il giovane è sospettato di aver rapinato una donna, sottraendo una borsetta e un cellulare, in via Buffi a Lugano. Il giovane è stato fermato dagli agenti in zona stazione a Chiasso. La perquisizione effettuata ha permesso di rinvenire il cellulare. L’ipotesi di reato nei suoi confronti è di rapina. L’inchiesta è coordinata dalla Magistratura dei minorenni.