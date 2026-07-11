Villa Guardia, auto investe un gruppo di giovani davanti a una pizzeria

Incidente ieri sera intorno alle 20.30 a Villa Guardia. Secondo le prime informazioni, un uomo di 74 anni alla guida di un’auto, per cause in fase di accertamento, ha perso il controllo del mezzo finendo addosso a un gruppo di ragazzi che si trovavano fuori da una pizzeria d’asporto in via Frangi, all’altezza del civico 18. Sono rimasti feriti due giovani di 27 anni e uno di 28. Uno di loro avrebbe riportato un trauma a un piede. I soccorsi sono stati attivati in codice rosso, che indica la massima gravità, ma una volta sul posto le condizioni dei ragazzi si sono rivelate meno gravi di quanto si pensasse inizialmente. Uno è stato portato in codice giallo, quindi con ferite giudicate di media gravità, all’ospedale di Tradate, mentre gli altri due giovani sono stati trasportati in codice giallo e in codice verde all’ospedale Sant’Anna di San Fermo.

Sul posto i soccorritori del 118 con due ambulanze e due automediche, i vigili del fuoco di Como e i carabinieri della compagnia di Cantù per chiarire la dinamica di quanto accaduto.