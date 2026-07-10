Seveso, 50 anni dal disastro. Mattarella e le istituzioni al Bosco delle Querce

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è stato a Seveso questa mattina per la cerimonia dei 50 anni dall’incidente che nel 1976 ha causato la fuoriuscita di diossina dallo stabilimento Icmesa. L’appuntamento si è svolto al Bosco delle Querce, il parco nato sull’area un tempo più contaminata e diventato negli anni simbolo della rinascita del territorio. Presenti anche il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, la sindaca di Seveso Alessia Borroni e il presidente della Provincia di Monza e Brianza Luca Santambrogio.

Nel suo intervento Fontana ha ricordato il lavoro svolto dalla Regione dopo l’incidente, dalla bonifica del territorio fino alla nascita della Fondazione Lombardia per l’Ambiente. Il presidente ha sottolineato come da quella vicenda sia nata la direttiva europea che oggi impone regole di sicurezza agli impianti a rischio, comprese le aziende della provincia di Como. “L’ambiente è la nostra casa comune” ha detto Fontana.

Nel corso della mattinata è stato ricordato anche il recente riconoscimento del Marchio del Patrimonio Europeo assegnato al Bosco delle Querce, un titolo che valorizza il percorso di recupero avviato dopo il disastro e che oggi rende il parco un luogo di memoria per l’intera regione, Como compresa.