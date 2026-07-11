A Como 35 nuovi poliziotti e carabinieri: l’annuncio del sottosegretario Molteni

A Como arrivano 35 nuove unità di rinforzo tra carabinieri e polizia di Stato, oltre 480 in tutta la Lombardia. L’annuncio arriva dal sottosegretario al Ministero dell’Interno Nicola Molteni.

“Continuano le politiche di rinforzo e potenziamento degli organici di carabinieri e polizia da parte del Governo per intensificare il controllo del territorio con più pattuglie e volanti. – spiega Molteni – Uno sforzo importante per alzare l’asticella della sicurezza contro baby gang, maranza, borseggiatori e spacciatori”. Un potenziamento delle forze dell’ordine, dunque, in un periodo, quello estivo, di particolare afflusso turistico e che vede l’incremento soprattutto di alcuni tipi di reati, a partire dai furti in abitazione.

Il sottosegretario si è focalizzato sui numeri che riguardano il territorio lariano. “17 giovani carabinieri in uscita dal 144º corso sono già in servizio nelle stazioni comasche e ad agosto altri 18 poliziotti andranno a rafforzare gli organici della questura di Como e del nuovo distaccamento della polizia stradale di Sala Comacina, un presidio fondamentale per la sicurezza del Lago di Como, che presto entrerà in funzione e per il quale sono in corso i lavori di ristrutturazione. Su tutto il territorio lombardo, sono 305 i giovani carabinieri entrati in servizio, oltre 180 i poliziotti che saranno operativi da agosto”.

E infine il quadro a livello nazionale. “Sono oltre 45 mila le assunzioni di forze di polizia fatte dal governo in questi anni – sottolinea Molteni – e altre 27 mila quelle future nei prossimi due anni con un saldo positivo di oltre 6 mila unità rispetto al turn over. Oltre 1 miliardo di euro stanziati nella prima legge di Bilancio per garantire assunzioni, potenziamento degli organici, preservazione del turn over e assunzioni straordinarie. Investire nella sicurezza – conclude il sottosegretario – significa investire nello sviluppo delle città e dei territori”.