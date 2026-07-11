Leontica, esplosione in casa: trovato un corpo. Feriti tre poliziotti

Scuote il Canton Ticino l’episodio di cronaca accaduto a Leontica, in Val di Blenio.

Ieri intorno alle 19.30 cinque agenti di polizia sono rimasti coinvolti in una forte deflagrazione avvenuta mentre si avvicinavano a un’abitazione.

Tre poliziotti hanno riportato ferite non gravi e stanno bene.

Sul posto sono intervenuti pompieri, ambulanze e un elicottero della Rega. Le fiamme si sono propagate ad altre case e solo alle 21 il rogo è stato domato. La zona è stata isolata e la popolazione invitata a restare in casa.

L’abitazione, disabitata, in vendita e ora distrutta dal rogo, apparterrebbe a un familiare del 59enne ricercato per l’omicidio della ex moglie avvenuto a Faido nei giorni scorsi.

Si teme che l’uomo, accerchiato dalle forze dell’ordine, abbia innescato l’esplosione. All’interno della casa, ha confermato la polizia cantonale, è stato trovato un corpo senza vita. Sono stati rinvenuti anche esplosivi.

Le indagini sono in corso.