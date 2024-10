Un 47enne albanese residente a Cantù è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato bloccato mentre stava vendendo due dosi di cocaina, recuperate e sequestrate.

In casa, i carabinieri hanno trovato materiale per il confezionamento delle dosi e oltre 1.500 euro in contanti, denaro ottenuto dalla vendita della droga.