Minorenne sorpreso a spacciare dai carabinieri a Erba, in via Foscolo. I militari dell’Arma hanno denunciato un 17enne, bloccato dopo che aveva venduto una dose di hashish a un 23enne.

A casa del ragazzo, i carabinieri hanno trovato ulteriori 9 grammi di hashish, in parte già suddivisi in dosi, oltre 8 grammi di marijuana, un bilancino precisione e altro materiale per il confezionamento, oltre a 140 euro in banconote di piccolo taglio.

Durante il servizio di controllo, i carabinieri hanno controllato complessivamente 35 persone e 8 veicoli, oltre a un locale pubblico.