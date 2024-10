Droga acquistata via Instagram. Denunciato per spaccio di sostanze stupefacenti, un 34enne olgiatese residente a Como, con precedenti per reati della stessa natura.

Verso mezzogiorno di ieri, una volante della Polizia, in via Turati a Como, ha notato uno strano movimento tra un pedone e un uomo a bordo un grosso Suv rosso fermo sul ciglio della strada. Intuendo che si trattasse di uno scambio di droga, gli agenti sono intervenuti per intervenire e controllare le persone presenti.

A bordo dell’auto sedeva una 38enne comasca alla quale gli agenti hanno trovato circa 20 grammi di hashish che aveva nascosto sotto la maglia e sul marciapiede invece, il 34enne olgiatese che era sceso da un palazzo poco distante per effettuare la consegna dello stupefacente.

Una volta in Questura la donna ha dichiarato di essersi recata a bordo della sua auto a ritirare la droga che poco prima il marito aveva richiesto al fornitore tramite un “dm” – i messaggi diretti – di Instagram.