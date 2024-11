Marijuana, lampade e un box serra in auto, arrestato dai carabinieri a Erba un 33enne residente nella cittadina, accusato di spaccio di sostanza stupefacenti. L’auto sulla quale viaggiava l’erbese è stata fermata per un controllo dai militari dell’Arma. In macchina, il 33enne aveva una pianta di marijuana, involucri di eroina e un bilancino di precisione, oltre a materiale utile per la coltivazione di marijuana. In auto è stato trovato anche un coltello.

I controlli sono stati estesi all’abitazione dell’uomo, dove i carabinieri hanno trovato e sequestrato dosi di hashish.

Il 33enne è stato arrestato e processato oggi con rito direttissimo. Il giudice ha disposto la custodia cautelare in carcere e il 33enne è stato accompagnato al Bassone.