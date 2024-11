Tentato furto nella notte tra sabato e domenica all’ufficio postale di Mariano Comense, in via XX settembre. Il ladro, un 22enne residente nella cittadina, è stato arrestato in flagranza di reato dai carabinieri, intervenuti in tempi rapidi grazie alla segnalazione dell’intrusione registrata in tempo reale dalla sala centrale di controllo di Poste Italiane.

Il giovane, che stava cercando di raggiungere la cassaforte, è stato bloccato e arrestato.