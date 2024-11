Controlli delle forze dell’ordine in piazza Garibaldi a Cantù, che resta presidiata dopo i ripetuti episodi di violenza dei mesi scorsi. I carabinieri, durante i servizi straordinari per il controllo del territorio, hanno denunciato a piede libero un 20enne, fermato per un controllo e trovato in possesso di un coltello di 15 centimetri, sequestrato dai militari dell’Arma.