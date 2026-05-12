Violenza sessuale su una paziente, medico di base condannato

Condanna a sei anni e mezzo per il medico di base di 68 anni con studio a Novedrate che era stato arrestato nel mese di ottobre del 2024 con l’accusa di violenza sessuale su una paziente. La sentenza di primo grado è stata pronunciata oggi in tribunale a Como.

Il medico, che aveva poi ottenuto gli arresti domiciliari, era stato accusato da una paziente 24enne, che si è poi costituita parte civile nel processo. La donna si era recata nel suo studio per una visita e, secondo quanto aveva denunciato ai carabinieri, sarebbe stata vittima di attenzioni a sfondo sessuale e sarebbe stata più volte palpeggiata nelle parti intime.

Secondo quanto accertato dai carabinieri della compagnia di Cantù, sembra che altre pazienti si fossero trovate in situazioni analoghe. Il medico, residente a Cernusco Lombardone, in provincia di Lecco, difeso dal legale Tania Stelitano, aveva sempre respinto le accuse. Oggi la sentenza di primo grado in tribunale a Como. La corte, presieduta da Carlo Cecchetti ha condannato il professionista a 6 anni e 6 mesi.