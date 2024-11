Aveva la patente scaduta e un tasso alcolemico quasi quattro volte oltre il limite consentito. Fermata dalla polizia a un posto di blocco in via Varesina a Como, una donna di 31 anni di Uggiate con Ronago, alla guida di una Bmw, davanti agli agenti ha mostrato un atteggiamento ostile, ha cercato di convincerli a non procedere con i controlli e si è pure aggrappata alla frase: “Voi non sapete chi sono io”. Nulla è servito ad evitare alla donna la denuncia per guida in stato di ebbrezza, la multa per la patente scaduta e il ritiro dell’auto.

L’auto della donna è stata fermata all’una della notte scorsa. Gli agenti, chiedendo patente e documenti dell’auto hanno subito capito che la conducente era ubriaca.

La patente è risultata scaduta dal marzo scorso. I poliziotti hanno preso le chiavi dell’auto e i documenti della 31enne e hanno chiamato una pattuglia della stradale per recuperare il mezzo per la successiva confisca. L’etilometro ha dato un valore di 1,88 rispetto alla soglia massima di 0,5 grammi per litro.