Montano Lucino Il conducente di un tir, per cause ancora da chiarire, ha perso il controllo del mezzo finendo contro un’abitazione e sfondando il muro della casa

E’ accaduto poco dopo le 12.30 in via Pascoli a Montano Lucino. Una tragedia sfiorata visto che al momento del violento impatto in casa era presente una donna, che fortunatamente è rimasta illesa perché si trovava in un altro ambiente dell’abitazione.

Non è ancora chiaro il motivo dell’improvvisa perdita di controllo del mezzo pesante. Molto probabilmente si è trattato di un malore dato che non sono presenti segni di frenata del mezzo che viaggiava sulla Varesina. Secondo una prima ricostruzione dei fatti il camion avrebbe invaso la corsia opposta di marcia urtando un’auto con a bordo una 22enne che a sua volta ha colpito una donna, una 54enne, che passava in quel momento. Il conducente del mezzo pesante, un uomo di 58 anni, è stato estratto dai vigili del fuoco e trasportato all’ospedale Circolo di Varese. Ha riportato un trauma cranico e ferite al volto e al torace, non è in pericolo di vita. Ferite anche le altre due donne trasportate all’ospedale Circolo di Varese e all’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia.

A Montano Lucino sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco e la polizia locale per la viabilità nella zona. Per permettere infatti le operazioni di messa in sicurezza e rimozione del tir dall’abitazione una parte di via Pascoli è rimasta chiusa mentre è scattato il senso unico alternato nel tratto di via Varesina vicino a dove è avvenuto l’incidente.