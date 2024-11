(ANSA) – ROMA, 11 NOV – Torna il maltempo su diverse regioni, colpa dell’arrivo di aria fredda dal Nord Europa che porta piogge e un calo termico. E’ quanto annuncia Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it, ricordando che anche nella giornata odierna avremo ancora piogge sulle Isole Maggiori, con fenomeni localmente di moderata intensità. "A partire da domani – aggiunge – un nucleo d’aria fredda diretto verso la Francia porterà qualche disturbo sulle regioni di Nordovest, dove ci attendiamo l’arrivo di qualche pioggia tra la Valle d’Aosta e il Piemonte occidentale. Attenzione anche alla neve, che potrà imbiancare i rilievi alpini a quote prossime ai 900/1000 metri". Non va meglio al sud e alle due Isole Maggiori, dove il vortice situato a ovest della Sardegna verrà alimentato dalle nuove masse d’aria fredda spostandosi verso la Sicilia e condizionando il tempo, con piogge e temporali, su Sardegna e Sicilia fino al basso Tirreno e l’area ionica. A metà settimana, mentre al Nord tornerà un tempo più stabile ma accompagnato da venti freddi e un clima notturno e mattutino pungente, il vortice di maltempo allargherà ulteriormente la sua influenza, coinvolgendo anche una parte delle regioni del Centro, in particolare l’area più meridionale delle Marche e del Lazio, e poi Abruzzo e Molise. Nel dettaglio – Lunedì 11. Al Nord: locali nebbie, cielo sereno. Al Centro: nubi sparse, qualche rovescio in Sardegna. Al Sud: nubi sparse, maltempo in Sicilia. – Martedì 12. Al Nord: neve sulle Alpi del Nordovest. Al Centro: molte nubi, rare piogge se non in Sardegna. Al Sud: piogge e temporali in Sicilia e poi in Calabria. – Mercoledì 13. Al Nord: cielo poco nuvoloso. Al Centro: piovaschi su Abruzzo e Molise. Al sud: piogge sparse, modeste. – Tendenza: bel tempo fino a sabato, peggiora da domenica. (ANSA).