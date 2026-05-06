Grandine sul Comasco, disagi alla viabilità

Allagamenti, tombini saltati, alberi caduti e intere zone flagellate dalla grandine. Come previsto, il maltempo ha colpito nel pomeriggio di oggi la provincia di Como. Problemi in particolare nel Canturino, nella Bassa Comasca e nell’Erbese, dove si sono verificate intense grandinate.

I grossi chicchi hanno imbiancato le strade, in alcuni casi anche con accumuli significativi e hanno creato problemi alla circolazione, a partire dalla Pedemontana. Automobilisti bloccati o costretti a procedere a passo d’uomo sotto la grandine e difficoltà lungo le strade nei centri abitati, in particolare a Bregnano, Cermenate e Rovellasca. Strade allagate a Cantù e a Carimate. Un albero è caduto sulla statale dei Giovi.

A Como, cedimento sul lungolago, all’altezza di piazza Cavour. Si è aperta una grossa buca sulla carreggiata. Immediata la segnalazione e l’intervento degli agenti della polizia locale e dei tecnici, che hanno isolato l’area con alcune transenne, per evitare rischi per i veicoli in transito. Rallentamenti inevitabili per la riduzione della carreggiata, in attesa degli interventi di ripristino.mix