(ANSA) – ROMA, 11 NOV – Sono numerose le sanzioni disciplinari che "i vari uffici territorialmente competenti irrogano ogni anno in piena autonomia. Tra queste, a titolo esemplificativo, si rammenta un provvedimento ben più pesante, ovvero il licenziamento, che fu adottato, sempre con la medesima procedura, nei confronti di un docente che nel 2020 aveva postato sui social un insulto nei confronti della ministra Azzolina: in quella occasione nessuno fra coloro che oggi parlano di censura pensò di addebitare il licenziamento alle intenzioni repressive del governo e del ministro dell’epoca, riscuotendo il provvedimento una diffusa soddisfazione". A scriverlo è il direttore generale del ministero dell’Istruzione Giuseppe Pierro che interviene in merito alla sanzione disciplinare irrogata dall’Ufficio Scolastico Regionale del Lazio a carico del professor Christian Raimo. "Sarebbe piuttosto opportuno auspicare che alla politica degli insulti e delle minacce (ancorché "metaforiche") si sostituisca la politica del confronto e della critica alle idee, che è democratica se passa dal rispetto delle persone e delle istituzioni. Valga come monito, fra l’altro, quanto scritto da Recalcati su Repubblica: "le parole possono diventare proiettili o bastoni, e corrono il rischio di alimentare passaggi all’atto violenti"", scrive ancora il direttore generale. (ANSA).