Incontro fra i governi di Canton Ticino e Canton Grigioni. Il consiglio di Stato, guidato dal presidente Christian Vitta, ha ricevuto a Campra, in Valle di Blenio, il governo grigionese, guidato dal presidente Jon Domenic Parolini.

Durante la riunione politica, i due Esecutivi si sono confrontati su numerosi argomenti di interesse comune. In primo piano, le questioni che riguardano le misure di risparmio della Confederazione, con uno sguardo rivolto all’imminente sessione parlamentare, e le possibili ripercussioni sui Cantoni. Si è inoltre ritornati a discutere delle conseguenze dei nubifragi della scorsa estate che hanno duramente colpito la Mesolcina e la Vallemaggia così come la strategia di ristrutturazione de La Posta che tocca in maniera importante entrambi i Cantoni.

L’incontro ha infine permesso di toccare anche altri temi come i lavori preparatori in vista di un possibile arrivo della peste suina africana in Svizzera e delle attività di promozione della lingua e cultura italiana.