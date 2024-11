Incidente stradale questa mattina alle 8.30 a Cadenazzo, in Canton Ticino. Un 38enne automobilista – cittadino svedese residente nel Luganese – mentre stava circolando su via Monte Ceneri in direzione di Cadenazzo in un tratto rettilineo ha perso il controllo del veicolo andando a urtare frontalmente il muro a lato della careggiata, per poi terminare la sua corsa riverso su un fianco. Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia Città di Bellinzona, i pompieri di Cadenazzo e di Bellinzona che con la pinza idraulica e il divaricatore hanno estratto l’uomo dalla vettura, nonché i soccorritori della Croce Verde Bellinzona. Dopo le prime cure, il 38enne è stato trasportato in ambulanza all’ospedale. In base a una prima valutazione medica l’uomo avrebbe riportato ferite giudicate serie.