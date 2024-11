I carabinieri di Lurago d’Erba hanno arrestato e portato in carcere al Bassone un 59enne di Inverigo, già ai domiciliari con l’accusa di furto aggravato e indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti.

I militari dell’Arma hanno accertato che l’abitazione del 59enne non era idonea per la misura cautelare e hanno chiesto che fosse disposta la carcerazione. Istanza accolta dal tribunale di Monza, che ha disposto la custodia cautelare in carcere.