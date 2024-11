Hanno trascorso la notte di Halloween scorrazzando per le vie di Cermenate a bordo di camioncino del Comune, rubato dal parcheggio del municipio e riportato al suo posto la mattina successiva. Individuati dai carabinieri, sono stati denunciati un 20enne e un 32enne del paese, già noti alle forze dell’ordine, e un 16enne di Lazzate, in provincia di Monza e Brianza. Sono accusati di furto.

I tre avrebbero preso le chiavi dell’autocarro, in uso all’ufficio Edilizia urbanistica, mentre era in sosta in Comune. Avrebbero poi rubato il camioncino per utilizzarlo durante la notte e riportandolo poi la mattina successiva.