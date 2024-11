Domani a Villa Gallia Fratelli d’Italia propone la seconda edizione di Communis, un laboratorio politico per il centrodestra che si pone l’obiettivo di discutere e definire le prospettive per Como con uno sguardo al futuro dell’Italia. Un’occasione che vedrà gli esponenti politici e istituzionali del centrodestra del territorio riuniti per delineare un’alternativa all’attuale amministrazione e riflettere sulle tematiche di rilievo nazionale.

Alle 10 sono previsti i saluti di apertura dei lavori da parte del coordinatore regionale di FdI Carlo Maccari, del presidente provinciale Stefano Molinari e del coordinatore cittadino Sergio Zauli. In chiusura, alle 16.30 è in programma un’intervista al Sottosegretario di Stato con delega all’Innovazione Alessio Butti, che discuterà delle prospettive per Como, degli obiettivi sin qui raggiunti in materia di innovazione e farà il punto sull’attività del governo Meloni.

L’evento è aperto alla cittadinanza. L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti.