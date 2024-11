Intervento dell’elisoccorso in codice rosso, che indica la massima urgenza, nel primo pomeriggio poco prima delle 14 a Moltrasio, in via per Bisbino. Per cause ancora da chiarire, un uomo di 72 anni è caduto mentre era in sella alla sua bicicletta, riportando gravi ferite. Nell’incidente, secondo le prime informazioni, non sarebbero coinvolti altri mezzi.

Sul posto, oltre all’elisoccorso da Como, anche un’ambulanza della Croce rossa e i carabinieri di Como per i rilievi del caso e per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Il 72enne è stato portato in codice giallo all’ospedale Sant’Anna e non sarebbe in pericolo di vita.