Spaccio in Altolago. La guardia di Finanza ha arrestato un marocchino e segnalato in prefettura l’acquirente. Ieri pomeriggio i militari a Domaso hanno notato uno strano movimento attorno ad un’auto parcheggiata. Sono quindi intervenuti per i controlli interrompendo di fatto la cessione di droga, poi risultata essere cocaina. A bordo della vettura trovati un bilancino di precisione e numerose dosi già confezionate. La perquisizione, anche con l’unità cinofila, ha permesso di sequestrare oltre 30 grammi di cocaina, 220 euro e 20 franchi svizzeri, oltre a due telefoni cellulari. Il marocchino 23enne, accusato di spaccio, è stato arrestato e portato in carcere.