Nella serata di ieri, un cittadino nigeriano di 30 anni, senza fissa dimora e con precedenti, è stato denunciato dalla polizia per una serie di reati, tra cui violenza, minaccia, resistenza, oltraggio a pubblico ufficiale e danneggiamento. L’uomo, già destinatario di due ordini di allontanamento eseguiti rispettivamente nel 2023 e lo scorso giugno dalla polizia locale, è stato protagonista di gravi episodi in un bar di via Napoleona a Como.

La prima segnalazione intorno alle 20.30, quando aveva aggredito la proprietaria e alcuni clienti, tra cui un anziano. Nel tentativo di evitare ulteriori problemi, alcuni clienti lo hanno spinto fuori dal locale. Durante la discussione, l’uomo ha danneggiato parte degli arredi e, probabilmente ubriaco, è caduto a terra. E’stato portato in ospedale per le cure del caso ma intorno alle 23.40, la polizia è stata richiamata nello stesso bar. L’uomo, tornato al bar, aveva preso una bicicletta parcheggiata all’esterno e, utilizzandola come ariete, aveva sfondato una delle vetrate del locale. Spinto nuovamente fuori dai clienti, è stato rintracciato poco dopo in piazza San Rocco. Nonostante i tentativi di calmarlo, ha iniziato a insultare gli operatori, cercando di fuggire e opponendo resistenza con calci e pugni. E’stato denunciato.