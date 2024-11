(ANSA) – ROMA, 25 NOV – Un avvio settimana con un clima più mite e qualche pioggia sulla Liguria, ma da venerdì 29 è previsto un nuovo afflusso di aria molto fredda dalla Russia. Già da domani, invece, assisteremo ad un blando peggioramento del tempo, dapprima al Nord, poi in estensione anche al Centrosud. E’ quanto annuncia Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it. "Si tratterà – afferma – di piogge deboli e intermittenti tipiche della stagione autunnale con cieli spesso grigi e temperature nemmeno troppo fredde". Da Venerdì 29, invece un nocciolo d’aria molto fredda di origine polare scenderà rapidamente verso la Russia, toccando anche il nostro Paese, specialmente le regioni adriatiche e meridionali. E’ previsto, dunque, un peggioramento del meteo accompagnato da precipitazioni sparse al Sud e lungo le aree adriatiche e un deciso calo delle temperature, che scenderanno ben al di sotto delle medie climatiche stagionali. Tornerà anche la neve sugli Appennini sotto i 1000 metri di quota. Nel dettaglio: – Lunedì 25. Al Nord: nuvoloso con pioviggine in Liguria. Al Centro: piovaschi sul Lazio. Al Sud: soleggiato e mite. – Martedì 26. Al Nord: coperto con piogge sparse da ovest verso est. Al Centro: coperto su Toscana, Umbria e Marche. Al Sud: bel tempo prevalente. – Mercoledì 27. Al Nord: piogge sui settori orientali e Levante Ligure. Al Centro: piogge sparse in Toscana, occasionali altrove. Al Sud: soleggiato, peggiora in serata sulla Campania. – Tendenza: da venerdì irruzione di aria più fredda dalla Russia. (ANSA).