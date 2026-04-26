Attività di prevenzione, controlli dei carabinieri tra Erba e Asso

Operazione di prevenzione nel Triangolo Lariano, tra Erba e Asso, da parte dei carabinieri, con controlli coordinati dalla compagnia di Como. Le pattuglie si sono appostate nei centri abitati e lungo le principali strade della zona. Sono stati impiegati i militari del nucleo operativo e radiomobile, con i carabinieri delle stazioni di Asso ed Erba. Complessivamente sono stati verificati 67 veicoli, e 72 persone sono state identificate. I controlli hanno riguardato anche un esercizio commerciale.

Una attività che è destinata a proseguire anche nelle prossime settimane, come specifica la nota del Comando provinciale carabinieri di Como.