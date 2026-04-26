Rivelato il confine del disco di formazione stellare della Via Lattea: nel team un ricercatore dell’Insubria

Per la prima volta, un team internazionale di astronomi ha identificato il confine esterno del disco di formazione stellare della Via Lattea studiando le età delle stelle e rivelando che la maggior parte della formazione stellare nella nostra Galassia avviene entro 40mila anni luce dal Centro Galattico. I ricercatori hanno utilizzato un nuovo approccio che combina l’analisi delle età di stelle luminose e giganti con simulazioni all’avanguardia di evoluzione galattica. Questo metodo ha messo in luce un andamento a forma di “U” nella distribuzione delle età stellari, che individua con precisione il limite della regione di formazione stellare della Via Lattea.

Tra gli autori principali figura Karl Fiteni, docente del Dipartimento di Scienza e alta tecnologia dell’Università dell’Insubria. La ricerca è stata condotta in collaborazione con l’Università di Malta, l’Università del Lancashire e altri partner internazionali.

“Nell’archeologia galattica l’estensione del disco di formazione stellare della Via Lattea è stata a lungo una questione aperta; ora, mappando come l’età delle stelle varia lungo il disco, abbiamo una risposta chiara e quantitativa”, ha commentato Karl Fiteni.

Fiteni è un ricercatore postdottorale maltese, all’Università degli Studi dell’Insubria è membro del gruppo Galflow guidato dal professor Mattia Sormani e fa parte del Como Lake Centre for AstroPhysics. Negli ultimi diciotto mesi, Fiteni ha sviluppato interessi di ricerca che spaziano dalla formazione ed evoluzione delle galassie, alla struttura a spirale, alla formazione delle regioni esterne dei dischi galattici e alla struttura stellare del centro galattico.