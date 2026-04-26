Rocchi indagato per frode sportiva: nel mirino anche la designazione del comasco Colombo per Bologna-Inter

Nuova bufera nel calcio italiano. Gianluca Rocchi, designatore degli arbitri di serie A e B – che ieri sera si è dimesso- ha ricevuto un avviso a comparire dalla Procura di Milano. L’accusa nei suoi confronti è di frode sportiva in concorso. Rocchi avrebbe condizionato alcune scelte arbitrali esercitando pressioni sugli arbitri in sala Var. in alcune partite, sempre secondo l’accusa, avrebbe anche scelto arbitri graditi all’Inter. Indagato con la stessa accusa anche il supervisore Var Andrea Gervasoni. Giovedì 30 aprile Rocchi dovrà comparire davanti ai magistrati milanesi.

Una delle partite finite nel mirino è Bologna-Inter del 20 aprile, affidata all’arbitro comasco Andrea Colombo, che – secondo quanto riportato – sarebbe stato un fischietto gradito alla società ospite. Un Inter in piena lotta per lo scudetto che fu sconfitta per 1-0 con una rete nei minuti finali viziata da un errore del fischietto internazionale lariano: una rimessa laterale dei rossoblù battuta oltre dieci metri più avanti rispetto al punto in cui la palla era uscita. Da lì era poi nato il gol del Bologna, vistosamente contestato dai nerazzurri. Una sconfitta decisiva per la formazione di Simone Inzaghi, visto che il Napoli si è poi imposto in campionato con un punto di vantaggio sull’Inter.

Proprio Andrea Colombo questo pomeriggio sarà quarto ufficiale nella partita della squadra della sua città, il Como. Il fischietto lariano sarà a Marassi per la gara fra il Genoa e i lariani, che sarà diretta da Federico La Penna di Roma.