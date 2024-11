Un’invasione di campo al termine della sfida tra Como e Fiorentina ieri allo stadio Sinigaglia è costata un Daspo di un anno per un tedesco di 24 anni che ieri era nel capoluogo lariano. Il tifoso ha assistito alla partita con un regolare biglietto nel settore distinti.

Al termine del match ha scavalcato la rete ed è entrato sul terreno di gioco. Subito bloccato, il 24enne è stato preso in consegna dagli agenti della Digos della questura di Como e identificato. Il questore Marco Calì ha firmato un Daspo di un anno. Non potrà assistere alle partite dei lariani né avvicinarsi al centro sportivo in cui la squadra si allena.