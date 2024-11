Scontro frontale tra un furgone e un’auto alle 16 ad Albese con Cassano, in via Lombardia. Tre le persone coinvolte. Per i soccorsi è stato inviato anche l’elicottero del 118, che ha trasportato uno dei feriti all’ospedale di Legnano.

Gli altri pazienti sono stati accompagnati al Sant’Anna e al Manzoni di Lecco. Nessuno fortunatamente sarebbe in pericolo di vita. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza i veicoli e la strada, chiusa temporaneamente.

Pesanti le ripercussioni sul traffico.