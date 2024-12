Nelle scorse settimane hanno concluso il loro percorso di specializzazione in Anestesia, Rianimazione, Terapia intensiva e del dolore i cinque giovani medici che, nel 2023, erano stati assunti da Asst Lariana attraverso il Decreto Calabria. Un percorso di formazione e di crescita professionale che permette ai giovani medici di affiancare alle lezioni teoriche negli atenei il lavoro “sul campo” direttamente nei reparti ospedalieri.

Così è stato per Omar Bullita (classe 1988, specializzato all’Università degli Studi dell’Insubria), Andrea Fusè (classe 1992, specializzato all’Università degli Studi dell’Insubria), Stella Martina Martorana (classe 1991, specializzata all’ Università degli Studi dell’Insubria), Stefano Sfondrini (classe 1992, specializzato all’Università degli Studi di Milano) e Roberta Tavella (classe 1990, specializzata all’Università degli Studi di Palermo) che, già in forze dallo scorso anno nel reparto di Anestesia e Rianimazione dell’ospedale Sant’Anna, diretto dal primario Andrea Lombardo, nelle ultime settimane hanno conseguito il titolo di specialità.

“È stimolante essere quotidianamente al fianco di giovani medici che si apprestano a iniziare la loro carriera – commenta il dottor Lombardo – Il conseguimento del titolo di specialista è per un medico un importante traguardo, ma soprattutto il primo tassello del proprio percorso lavorativo. Siamo orgogliosi che il Sant’Anna, ospedale di riferimento in provincia di Como, sia scelto dai giovani in formazione che possono confrontarsi con un ampio range di patologie, casistiche operatorie e con l’attività territoriale dell’emergenza urgenza. Le caratteristiche organizzative e l’elevata specializzazione che caratterizza il nostro presidio ospedaliero permette ai giovani medici di acquisire conoscenze ed esperienza in tutti gli ambiti di questa disciplina”.

Prosegue in reparto la formazione di altri giovani specializzandi. Da metà anno infatti sono stati assunti dall’Asst Lariana, sempre attraverso il Decreto Calabria, Mattia Conca (3° anno), Riccardo Lussignoli (3° anno), Elena Binda (5° anno), Andrea Castellano (5° anno), Gaia Gambillara (4° anno), Andrea Gobbi (5 anno) e Filippo Riva (5° anno). Con la medesima modalità, inoltre, nei prossimi mesi faranno ingresso in ospedale altri tre giovani medici: Veronica Loria (5° anno), Giulia Moretti (4° anno) e Sara Pilla (5° anno) sulla base dell’ultimo concorso espletato la scorsa primavera.

Il cosiddetto “Decreto Calabria” (2018) dà la possibilità alle aziende sociosanitarie di assumere a tempo determinato i medici specializzandi a partire dal secondo anno di corso, con automatica conversione del contratto a tempo indeterminato al conseguimento del titolo di specialità.

Scadrà intanto il 27 dicembre prossimo il concorso pubblico indetto per l’assunzione a tempo indeterminato di sette medici per il reparto di Anestesia e Rianimazione a San Fermo della Battaglia, disponibili a svolgere attività anche nel settore dell’emergenza intra ed extraospedaliera nelle diverse sedi aziendali e nelle postazioni operative del 118 di Como.