Da oggi è possibile acquistare e utilizzare la Vignetta 2025 per le autostrade svizzere. Il costo è di 40 franchi sia per il contrassegno adesivo – sia per la seconda volta – per quello in formato elettronico. Una formula, quest’ultima, che nel 2024 ha avuto molto successo.

Il bollino 2025 è di colore arancione. La validità del contrassegno ha inizio con il relativo acquisto e quindi dal 1° dicembre dell’anno precedente al 31 gennaio dell’anno successivo. Nel 2024 gli acquirenti hanno potuto scegliere per la prima volta se acquistare il contrassegno adesivo tradizionale o quello elettronico. I dati dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini dimostrano che la nuova opzione si è rivelata apprezzata: degli 11 milioni di contrassegni venduti, quasi il 40% è stato in versione digitale.