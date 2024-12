Olgiate Comasco nella mattinata di domani, a partire dalle 10.30, ospiterà un nuovo Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza sul territorio. Appuntamento nella sala consiliare per la seconda seduta nell’ambito del programma di incontri nel territorio provinciale voluti dal prefetto Corrado Conforto Galli. Sarà presente anche Nicola Molteni, sottosegretario all’Interno. L’obiettivo è consolidare i rapporti tra amministrazioni e forze dell’ordine e rafforzare la collaborazione per prevenire i fenomeni di illegalità di qualunque tipo.

Parteciperanno gli amministratori della provincia di Como e dei comuni di Olgiate Comasco, Albiolo, Beregazzo con Figliaro, Binago, Bizzarone, Castelnuovo Bozzente, Colverde, Faloppio, Lurate Caccivio, Montano, Rodero, Solbiate con Cagno, Uggiate con Ronago, Valmorea e Villa Guardia.

Saranno inoltre al tavolo, in rappresentanza delle forze dell’ordine, il questore Marco Calì, il comandante dei carabinieri Giuseppe Colizzi e quello della finanza Michele Donega.