Termine per la consegna posticipato a lunedì 2 dicembre per la presentazione di proposte di candidatura per le Civiche Benemerenze 2024 del Comune di Cantù. Inizialmente la data era quella del 30 novembre ma, per la chiusura degli uffici, l’amministrazione ha deciso di accettare proposte anche nella giornata di domani.

Si tratta del massimo riconoscimento con cui il l’istituzione “valorizza l’impegno di cittadini, enti o associazioni che si siano distinti per dedizione e risultati in ambito culturale, sportivo, scolastico, filantropico, scientifico e che abbiano, in qualsiasi modo, giovato alla città sia rendendone più alto il prestigio attraverso la loro personale virtù, sia servendo con disinteressata dedizione le sue istituzioni” dice il comunicato.

Le proposte andranno consegnate in busta chiusa indirizzata al sindaco Alice Galbiati, con dicitura “Riservata. Cittadinanza Benemerita”. Il conferimento delle Cittadinanze Benemerite si svolgerà domenica 9 febbraio 2025 in occasione della festa patronale di Sant’Apollonia.