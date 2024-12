A Cernobbio, un ragazzo di 19 anni del posto si sarebbe lanciato in un dirupo venendo poi recuperato più avanti dai vigili del fuoco, all’interno del torrente Garovo. Trovato in stato di ipotermia, il giovane è stato poi ricoverato in terapia intensiva presso l’ospedale Circolo di Varese. È successo nella tarda serata di ieri. Il 19enne si trova ora in Rianimazione generale. Presenta una frattura di bacino non da operare. L’ipotermia è stata risolta, è stato sedato e intubato ed è in prognosi riservata.

Sul posto sono intervenuti, oltre ai vigili del fuoco, i carabinieri di Como e i sanitari del 118, inviati in codice rosso. Sarebbero ignoti, al momento, i motivi del gesto. Resta quindi da ricostruire la dinamica dell’accaduto.