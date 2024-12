Se la pioggia che ha bagnato Como e provincia nel corso del weekend dell’Immacolata è riuscita a ripulire l’aria da smog e agenti inquinanti, la situazione potrebbe cambiare intorno alla metà della nuova settimana.

L’ultimo bollettino del Servizio Meteorologico Regionale di Arpa Lombardia, che descrive l’andamento in tutte le province lombarde, parla chiaro e traccia il trend da domenica 8 a mercoledì 11 dicembre. La perturbazione in discesa a sud delle Alpi porta in tutta la Regione cielo molto nuvoloso con precipitazioni diffuse, da deboli a moderate, a tratti nevose fino a quote collinari. È stato all’insegna del maltempo il primo weekend di dicembre e l’instabilità dovrebbe proseguire fino alla mattina di lunedì, quando la perturbazione si sposterà verso il Tirreno, influenzando la Lombardia sempre più marginalmente.

Come evidenziato dagli esperti di 3Bmeteo, nella giornata di lunedì 9 dicembre la città di Como sarà interessata da nuvolosità variabile. Miglioramenti attesi già da martedì e, da mercoledì 11 dicembre, torna il sereno. La situazione, tuttavia, potrebbe cambiare di nuovo – ma solo temporaneamente – verso la fine della settimana.

Le piogge che durante il weekend si sono abbattute nel territorio Comasco, e non solo, hanno contribuito a ripulire l’aria. Il bollettino di Arpa Lombardia, infatti, attesta fino alla mattina di lunedì una situazione debolmente favorevole alla dispersione degli inquinanti. Da lunedì pomeriggio condizioni in generale neutre. La situazione cambia, invece, tra martedì e mercoledì, quando potrebbero presentarsi condizioni favorevoli all’accumulo di agenti inquinanti.