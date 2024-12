Insultata e minacciata dal marito, che ha cercato anche di picchiarla, una donna di Griante è riuscita a chiedere aiuto al numero unico di emergenza 112. Sono intervenuti i carabinieri, che hanno bloccato l’uomo, 57enne, arrestato e portato in carcere al Bassone.

L’episodio di violenza è avvenuto nell’abitazione della coppia. La donna, secondo le prime ricostruzioni si era chiusa in casa per sfuggire all’ira del marito. L’uomo però avrebbe forzato l’ingresso dell’appartamento e anche una porta interna, raggiungendo la moglie e cercando di aggredirla. Un’escalation bloccata dall’intervento dei carabinieri.

Nelle scorse ore un altro caso di maltrattamenti. I carabinieri di Turate hanno arrestato un 55enne di Paderno Dugnano, nel Milanese, destinatario di un ordine di carcerazione del tribunale di Como. E’ accusato di continue violenze contro i familiari, atti persecutori, violazione degli obblighi di assistenza familiare, violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalle vittime.

E’ stato portato al Bassone per scontare una pena di 4 anni e 3 mesi, aggravata dall’interdizione dai pubblici uffici per 5 anni.