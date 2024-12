Un automobilista che viaggiava su un’auto con targa svizzera è rimasto coinvolto in un incidente questa mattina in via Borgovico a Como. I dettagli della vicenda sono ancora in fase di ricostruzione ma secondo i primi accertamenti sembra che il conducente della vettura sarebbe fuggito all’alt di una pattuglia della guardia di finanza. Nel tentativo di scappare, l’automobilista avrebbe perso il controllo della vettura, andando a schiantarsi contro un’altra macchina in transito. Fortunatamente, nessuna tra le persone coinvolte nell’incidente sarebbe rimasta ferita.

L’automobilista sarebbe poi stato bloccato dai militari delle fiamme gialle, ma sono ancora in corso gli accertamenti per chiarire i dettagli di quanto accaduto e soprattutto per valutare la posizione dello svizzero che ha cercato di evitare il posto di blocco.

Pesanti le ripercussioni sul traffico dopo l’incidente. Sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale.