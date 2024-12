Alla guida della sua auto con la droga nascosta nella vettura. L’uomo, conducente di una minicar, è stato fermato per un controllo nel fine settimana dalla guardia di finanza della Tenenza di Oria, nel comune di Porlezza, ed è stato trovato in possesso di 3,95 grammi di cocaina. È stato dunque segnalato alla Prefettura di Como e per lui è scattato il ritiro immediato della patente. Altre due persone, fermate a Villa Guardia e Ronago, sono state segnalate alla Prefettura di Como, per il possesso, complessivamente, di 1,8 grammi di hashish.