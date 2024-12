“L’incidente del 27 novembre sul Ponte del Passo ci ha ricordato chiaramente che non possiamo più ignorare il problema: non affrontarlo significa costringere un’ampia porzione di territorio lombardo all’isolamento”. A parlare è il consigliere regionale della Lega, Gigliola Spelzini, il riferimento è alla chiusura, in seguito all’incidente che ha coinvolto un grosso camion, dell’unico collegamento dell’Altolario tra le due sponde del Lago di Como. Il problema è che il ponte eretto nel 1935 tra i comuni di Sorico e Gera Lario, sopra il fiume Mera, è ancora oggi l’unico passaggio in funzione tra le due sponde.

L’incidente sul Ponte del Passo e la fragilità della viabilità in Altolario

A distanza di due settimane dall’incidente che ha compromesso la struttura, il passaggio è ancora limitato a 7,5 tonnellate e a senso unico alternato da semafori. Anas ha dato almeno 30 giorni di lavori per la riapertura totale.

Quanto accaduto ha mostrato tutta la fragilità della viabilità del territorio, ferma da decenni.

Spelzini -che abita proprio in Altolario- ha protocollato oggi al Pirellone un’interrogazione scritta rivolta all’assessore regionale alle Infrastrutture e opere pubbliche Claudia Terzi con l’obiettivo di impegnare ufficialmente le Istituzioni e ANAS a elaborare e fornire in tempi brevi risposte concrete e adeguate.

Presentata un’interrogazione in Regione Lombardia

“Se ne parla ormai da anni, ma nessuno ha mai mosso un passo -continua il consigliere leghista-. È necessario scongiurare ogni possibile situazione di criticità che possa coinvolgere nuovamente il Ponte del Passo. Non più solo parole, ma fatti concreti”, tuona Spelzini che ha vissuto in prima persona i problemi causati dalla chiusura del collegamento: “Ho potuto constatare il grande disagio di cui hanno risentito i lavoratori, le imprese, gli autotrasportatori, gli studenti, i pazienti diretti verso la Provincia di Sondrio per ricevere cure e consulti medici -spiega-. Sono certa che Regione Lombardia saprà dedicare anche in questo caso le giuste attenzioni alla tematica”, conclude il consigliere leghista.