Vigili del fuoco dalle 18 a Cirimido, via IV novembre per l’incendio in una pizzeria. Sono intervenute due squadre per spegnere il rogo partito, da quanto si apprende, da una friggitrice. L’intervento per le operazioni di smaltimento dei fumi della combustione e la messa in sicurezza. Da quanto è emerso non si segnalano persone coinvolte. Insieme coni pompieri anche i soccorritori del 118 e i carabinieri.