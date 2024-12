L’incontro in Prefettura dedicato prevalentemente alla Variante della Tremezzina – QUI l’articolo – ha affrontato anche i danni subiti dal Ponte del Passo durante uno dei trasporti di materiale da parte di un mezzo proveniente dal cantiere per la variante della Tremezzina. Anas ha riferito di aver affidato i lavori di riparazione con una procedura di somma urgenza, per un importo di 100.000 euro. Sebbene il danno sia stato significativo, l’intervento richiesto è relativamente contenuto e l’obiettivo, salvo imprevisti, è riaprire completamente il ponte entro la fine dell’anno.