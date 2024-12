Sarà attivo da domani alla Casa di Comunità di via Napoleona di Como l’Hotspot Infettivologico di Asst Lariana. Si tratta di una sperimentazione di Regione Lombardia, che ha l’obiettivo di migliorare la gestione delle sindromi respiratorie virali durante i mesi invernali. Un ambulatorio dedicato ai pazienti (dai 6 anni d’età) che offre un supporto sul territorio durante le fasce orarie in cui non è prevista l’attività ordinaria dei medici di medicina generale.

L’Hotspot è attivo nei mesi invernali dal lunedì al venerdì dalle 20 alle 24, il sabato e la domenica dalle 10 alle 18. Saranno presenti i medici di medicina generale e di continuità assistenziale che hanno aderito al progetto. L’ambulatorio è dotato di dispositivi diagnostici avanzati, inclusi tamponi nasofaringei per il rilevamento di virus influenzali, SARS-CoV-2 e Streptococco Beta Emolitico Gruppo A, oltre a strumenti di diagnostica rapida come saturimetro, Eco-Fast e Point of Care per la rilevazione di parametri ematici.

L’accesso segue la stessa modalità del servizio di Continuità Assistenziale: è necessario chiamare la Centrale Operativa Regionale al 116117 e si verrà messi in contatto con la sede di riferimento. Il medico valuterà sulla base della sintomatologia l’opportunità di indirizzare il paziente all’Hotspot.

“Questa iniziativa è un’importante occasione di integrazione del lavoro dei medici di medicina generale e di continuità assistenziale con i presidi ospedalieri – commenta Maria Cristina Della Rosa, direttore delle Cure Primarie di Asst Lariana – nell’ottica di una sempre più efficace presa in carico dei pazienti”.