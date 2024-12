Pretendeva dai genitori soldi per la droga. Al rifiuto, un 34enne di Carimate ha distrutto l’abitazione e danneggiato la moto del padre. Sono intervenuti i carabinieri di Cantù e l’uomo è stato arrestato in flagranza di reato per maltrattamenti in famiglia. E’ stato portato in carcere al Bassone. I militari dell’Arma erano già intervenuti pochi giorni fa nell’abitazione della famiglia perché il 34enne aveva dato in escandescenze. Il ragazzo si era allontanato, mai carabinieri avevano scoperto e sequestrato 20 piantine di marijuana e 25 proiettili calibro 12.