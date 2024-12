E’ degenerata nella violenza una lite per motivi stradali tra un automobilista e un ciclista. E’ accaduto questa mattina a Como, in piazza Giovanni Paolo II, pochi minuti prima delle 9. Non è chiaro il motivo esatto che avrebbe fatto scattare la discussione. Certamente, la situazione è sfuggita di mano, tanto che alcuni testimoni hanno chiamato il numero unico di emergenza 112 ed è intervenuta una pattuglia della polizia.

Un 59enne è stato soccorso e portato al Sant’Anna, non in gravi condizioni. Al momento non risultano comunque provvedimenti.