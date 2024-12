Niente circo di Natale. L’ente nazionale circhi si scaglia contro il Comune di Como. “Gestione inefficace e tardiva dell’amministrazione per la concessione degli spazi dell’ex piazza d’Armi per le festività di Natale”. Nella nota diffusa si parla di ritardi e inadempienze che hanno ostacolato l’organizzazione degli spettacoli.

Il bando iniziale era stato rivisto richiedendo nuova documentazione. A fine novembre tre circhi sono stati convocati per il sorteggio ma – si legge nella nota – non hanno potuto procedere con l’allestimento perché i tempi tecnici si erano ridotti drasticamente, troppo tardi ormai per installare tendone, carri, abitazioni su ruote di artisti e tecnici.

Antonio Buccioni, presidente dell’Ente Nazionale Circhi si è poi rivolto a Palazzo Cernezzi: “Chiediamo al Comune di Como di rivedere e migliorare i propri processi amministrativi, garantendo tempi certi e trasparenti, al fine di evitare ulteriori disagi agli operatori circensi e ai cittadini”.

