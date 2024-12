Da domani, venerdì 20 dicembre, riapre totalmente al traffico il Ponte del Passo, dopo le prove di carico nella notte, è infatti arrivato il via libera da Anas e la revoca dell’ordinanza che limitava il transito a mezzi fino a 7,5 tonnellate con passaggio a senso unico alternato.

“Le operazioni per la rimozione del cantiere -conferma il sindaco di Gera Lario, Oscar Mella– si sono tenute oggi e da domani la circolazione ritornerà alla normalità”.

La riapertura totale del Ponte del Passo era attesa per la fine dell’anno, ma fortunatamente grazie al lavoro dei tecnici che hanno ripristinato le condizioni di sicurezza della struttura, danneggiata in seguito all’incidente del 27 novembre che ha visto coinvolto un camion di grandi dimensioni, è stata anticipata, scongiurando il rischio di gravi disagi con l’aumentare del traffico in occasione delle festività natalizie.