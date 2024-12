Furto nella parrocchia di Sant’Antonio da Padova a Como, in via Kolbe, a Camerlata.

L’amara scoperta oggi all’alba, quando il sacrestano ha aperto la chiesa, come ogni mattina, per preparare tutto quanto necessario alle funzioni della mattina.

In base a quanto ricostruito fino ad ora, il ladro – o i ladri – si sono intrufolati in chiesa facendo saltare un lucchetto di un cancello e una serratura di una porta di legno. Dopodiché, hanno iniziato a rovistare per cercare qualche oggetto di valore. Hanno arraffato tre calici e un computer, ma hanno letteralmente messo a soqquadro ogni stanza, cassetto o armadietto.

I religiosi hanno già denunciato l’accaduto alla Polizia di Como. In mattinata è arrivata in via Kolbe anche la Polizia Scientifica per i rilievi. Il perimetro della parrocchia e della chiesa è controllato da dodici telecamere a circuito chiuso, le cui immagini verranno ora passate al setaccio con l’obiettivo di identificare chi è entrato in chiesa per rubare.